PRF/MS apreende carga de alimentos sendo transportada de forma irregular

Tráfico

Polícia apreende 900 quilos de drogas e recupera carro roubado em Ponta Porã

Quase uma tonelada de drogas foi apreendida por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em uma casa abandonada no bairro Altos da Glória, em Ponta Porã. No local, também foi recuperado um veículo com registro de roubo no estado de Minas Gerais. Segundo a polícia, o material apreendido, é avaliado em aproximadamente […]