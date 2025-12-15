Veículos de Comunicação
PRF prende motorista douradense acusado de furtar microônibus

Kátia Kuratone

O condutor informou que furtou o veículo em um bar na Casa Verde, e viria para Dourados, onde possui familiares. (Divulgação PRF)
Em fiscalização de rotina na rodovia BR-376, no município de Ivinhema, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou um microônibus, com placas de Nova Andradina.

Segundo a PRF, o motorista não apresentou o documento do veículo e aparentava nervosismo, quanto a propriedade do mesmo.

Em seguida a equipe recebeu informações que o microônibus, havia se envolvido em um acidente na saída de Nova Andradina e empreendido fuga do local. Já a PM (Polícia Militar), do distrito de Casa Verde, informou sobre o furto do microônibus, que estava sendo abordado pela equipe da PRF.

O condutor Renan Pereira dos Santos, de 21 anos, informou que furtou o veículo em um bar na Casa Verde, e viria para Dourados, onde possui familiares. Além disso o motorista também apresentou sinais de embriaguez, conforme teste de etilômetro. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema para os procedimentos de Polícia Judiciária.

