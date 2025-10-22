Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Tráfico

PRF prende mulher que saiu de Dourados com carro cheio de maconha

Kátia Kuratone

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 589 quilos de maconha nesta quarta-feira (22), em Nova Alvorada do Sul. (Divulgação/PRF)
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 589 quilos de maconha nesta quarta-feira (22), em Nova Alvorada do Sul. (Divulgação/PRF)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 589 quilos de maconha nesta quarta-feira (22), em Nova Alvorada do Sul.  No automóvel Fiat/Palio foram encontrados os tabletes de maconha. A mulher condutora do veículo confessou ter aceito transportar a droga de Dourados até o estado de São Paulo.

Durante fiscalizações de rotina na BR-267, os policiais abordaram um Fiat/Palio e a condutora demonstrou nervosismo durante a abordagem, além disso a equipe sentiu forte odor de maconha vindo do veículo. 

Ela foi presa e encaminhada à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul, juntamente com a droga. 

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos