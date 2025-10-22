PRF prende mulher que saiu de Dourados com carro cheio de maconha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 589 quilos de maconha nesta quarta-feira (22), em Nova Alvorada do Sul. No automóvel Fiat/Palio foram encontrados os tabletes de maconha. A mulher condutora do veículo confessou ter aceito transportar a droga de Dourados até o estado de São Paulo.

Durante fiscalizações de rotina na BR-267, os policiais abordaram um Fiat/Palio e a condutora demonstrou nervosismo durante a abordagem, além disso a equipe sentiu forte odor de maconha vindo do veículo.

Ela foi presa e encaminhada à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul, juntamente com a droga.