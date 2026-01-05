Veículos de Comunicação
Dourados

EDUCAÇÃO

Primeira designação da Rede Municipal acontece dia 19 de janeiro em Dourados

Kátia Kuratone

As aulas estão previstas para começar no dia 9 de fevereiro, marcando o retorno de mais de 34 mil estudantes às unidades escolares. (Foto: A. Frota)
As aulas estão previstas para começar no dia 9 de fevereiro, marcando o retorno de mais de 34 mil estudantes às unidades escolares. (Foto: A. Frota)

Começou nesta segunda-feira (5), o período de pré-matrículas para novos alunos da Rede Municipal de Ensino. As aulas estão previstas para começar no dia 9 de fevereiro, marcando o retorno de mais de 34 mil estudantes às unidades escolares.

A pré-matrícula deve ser feita, preferencialmente, pela internet, por meio do portal oficial do município, na opção Matrícula Digital. Para quem não tem acesso à internet ou encontra dificuldades no sistema, a prefeitura oferece atendimento presencial no auditório do Paço Municipal, na Rua Coronel Ponciano, nº 1700, Parque dos Jequitibás, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. As unidades da Rede Municipal também realizam atendimento, das 7h30 às 13h30.

O prefeito Marçal Filho e o secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, acompanharam os trabalhos. O prefeito orientou que as famílias procurem o atendimento presencial apenas em caso de dificuldade no acesso online.

Marçal Filho também informou que os kits escolares serão entregues no primeiro dia de aula e que os uniformes devem chegar ainda neste mês, com expectativa de distribuição prevista a partir da primeira semana letiva.

De acordo com o secretário Nilson Francisco, a parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado possibilitou a criação de 1.050 vagas em escolas estaduais para alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. A medida permitiu à Rede Municipal ampliar a oferta de turmas do Pré-Escolar até o 3º ano, etapa que concentra o maior déficit de matrículas. Além disso, cerca de 3 mil vagas na Educação Infantil, destinadas a crianças de 0 a 5 anos em escolas conveniadas, serão abertas no fim de janeiro para atender famílias que não conseguiram vagas nos Ceims.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Dourados atende aproximadamente 34 mil estudantes, distribuídos em 46 escolas, 39 Centros de Educação Infantil, além de unidades conveniadas.

Datas

O primeiro período de pré-matrícula segue até o dia 16 de janeiro, com divulgação da primeira designação dos estudantes prevista para o dia 19.

A efetivação das matrículas ocorrerá entre os dias 20 e 23 de janeiro. Já o segundo período de inscrições será de 20 a 23 de janeiro, com nova designação em 26 de janeiro e efetivação entre os dias 27 e 30.

Para realizar a pré-matrícula, é obrigatório indicar as opções de Ceim ou Escola Municipal de preferência, além do ano que o estudante irá cursar. A distribuição das vagas seguirá critérios definidos em edital, priorizando situações de vulnerabilidade social, vínculo de irmãos na mesma unidade escolar e outros requisitos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. (Com informações da Assecom)

Assuntos

