Primeiro Samu Indígena do Brasil será inaugurado em Dourados

O primeiro Samu Indígena do Brasil será inaugurado neste sábado (9), às 11h, na Aldeia Jaguapiru em Dourados. A solenidade contará com a presença do titular da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), Weibe Tapeba, que representará o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que chegou a confirmar a agenda em Dourados, mas acabou cancelando à visita.

O Samu Indígena é uma iniciativa inédita no país voltada ao atendimento de urgência e emergência em áreas indígenas. O projeto, idealizado pelo governo federal, através da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), ambas do Ministério da Saúde, com acompanhamento do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (Dsei-MS), será piloto para o Brasil e servirá de referência para a implantação do Samu em outras Reservas Indígenas.

Na abertura da solenidade haverá apresentações culturais das Rezadeiras da Reserva Indígena e do Grupo Terena, que vão apresentar a dança indígena “Nanzopune”, que significa “Meu Sonho”. Lideranças das três etnias – Guarani, Caiuás e Terena – foram convidadas para participar desse momento importante para a Reserva Indígena de Dourados.

A solenidade será realizada na base do Samu Indígena, instalada em área anexa ao Hospital Indígena Porta da Esperança, na Aldeia Jaguapiru, administrado pela Missão Evangélica Caiuá. A localização foi escolhida estrategicamente para garantir agilidade no atendimento às aldeias Jaguapiru e Bororó, que juntas formam a maior reserva indígena urbana do país.

“É um marco para a saúde indígena”, enfatiza o prefeito Marçal Filho.

Atendimento

O serviço será integrado à Central de Regulação do Samu convencional e atenderá por meio do telefone 192. O coordenador regional do Samu, médico Otávio Miguel Liston, explica que a equipe atuará em regime de plantão, com 14 profissionais, entre motoristas, técnicos de enfermagem e enfermeiros, em contato direto com o médico regulador.

Todos os motoristas serão indígenas da própria comunidade, o que segundo Liston, garantirá uma resposta mais rápida às ocorrências. A equipe de enfermagem também contará com indígenas. O atendimento seguirá os mesmos protocolos do Samu convencional. Após a avaliação inicial (anamnese), a equipe definirá o destino mais adequado para o paciente, que poderá ser o Hospital da Missão, a UPA ou hospitais da cidade, conforme a gravidade do caso.