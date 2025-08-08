Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Saúde

Primeiro Samu Indígena do Brasil será inaugurado em Dourados

Kátia Kuratone

Samu Indígena será inaugurado neste sábado em Dourados. (Foto: A. Frota)
Samu Indígena será inaugurado neste sábado em Dourados. (Foto: A. Frota)

O primeiro Samu Indígena do Brasil será inaugurado neste sábado (9), às 11h, na Aldeia Jaguapiru em Dourados. A solenidade contará com a presença do titular da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), Weibe Tapeba, que representará o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que chegou a confirmar a agenda em Dourados, mas acabou cancelando à visita.

O Samu Indígena é uma iniciativa inédita no país voltada ao atendimento de urgência e emergência em áreas indígenas. O projeto, idealizado pelo governo federal, através da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), ambas do Ministério da Saúde, com acompanhamento do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (Dsei-MS), será piloto para o Brasil e servirá de referência para a implantação do Samu em outras Reservas Indígenas.

Na abertura da solenidade haverá apresentações culturais das Rezadeiras da Reserva Indígena e do Grupo Terena, que vão apresentar a dança indígena “Nanzopune”, que significa “Meu Sonho”. Lideranças das três etnias – Guarani, Caiuás e Terena – foram convidadas para participar desse momento importante para a Reserva Indígena de Dourados.

A solenidade será realizada na base do Samu Indígena, instalada em área anexa ao Hospital Indígena Porta da Esperança, na Aldeia Jaguapiru, administrado pela Missão Evangélica Caiuá. A localização foi escolhida estrategicamente para garantir agilidade no atendimento às aldeias Jaguapiru e Bororó, que juntas formam a maior reserva indígena urbana do país.

“É um marco para a saúde indígena”, enfatiza o prefeito Marçal Filho.

Atendimento

O serviço será integrado à Central de Regulação do Samu convencional e atenderá por meio do telefone 192. O coordenador regional do Samu, médico Otávio Miguel Liston, explica que a equipe atuará em regime de plantão, com 14 profissionais, entre motoristas, técnicos de enfermagem e enfermeiros, em contato direto com o médico regulador.

Todos os motoristas serão indígenas da própria comunidade, o que segundo Liston, garantirá uma resposta mais rápida às ocorrências. A equipe de enfermagem também contará com indígenas. O atendimento seguirá os mesmos protocolos do Samu convencional. Após a avaliação inicial (anamnese), a equipe definirá o destino mais adequado para o paciente, que poderá ser o Hospital da Missão, a UPA ou hospitais da cidade, conforme a gravidade do caso.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Ação oferece mais de 100 procedimentos para pacientes da lista de regulação do SUS, contemplando tanto a população indígena quanto a comunidade em geral. (Divulgação)

'Ebserh em Ação'

Mutirão de saúde oferece procedimentos à população indígena neste sábado no HU

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Rede Ebserh, realiza neste sábado (9), a partir das 7h, um mutirão de saúde em homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Durante o mutirão, serão realizados procedimentos como pequenas cirurgias, exames de imagem, endoscopias, implantes de DIU e atividades educativas. Também haverá […]