Início Dourados

SAÚDE

Processo seletivo para contratações temporárias na Funsaud está aberto em Dourados

Kátia Kuratone

Funsaud é responsável por administrar Hospital da Vida e a UPA (Foto: Assecom)
Funsaud é responsável por administrar Hospital da Vida e a UPA (Foto: Assecom)

Está aberto o processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva visando à contratação temporária de profissionais que irão atuar nas unidades de saúde do município. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (15) pela Prefeitura de Dourados, por meio da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud), responsável por administrar Hospital da Vida e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O processo contempla oportunidades para os cargos de farmacêutico, biomédico, motorista, vigia e auxiliar de cozinha, abrangendo níveis superior, médio e fundamental. As contratações serão realizadas conforme a necessidade da fundação, respeitando a ordem de classificação e o prazo de validade do certame, que é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente de forma presencial na sede da Funsaud, localizada na Rua Toshinobu Katayama, nº 820, Vila Caramuru, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, das 7h30 às 10h30. Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma função.

A seleção será realizada por meio de prova de títulos, de caráter classificatório. Os documentos comprobatórios devem ser entregues em envelope lacrado no ato da inscrição. O resultado parcial da avaliação está previsto para o dia 26 de janeiro, com período recursal no dia 28 e homologação final em 2 de fevereiro de 2026.

Todas as informações, incluindo requisitos, atribuições dos cargos, remuneração e cronograma completo, estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (15). (Com informações da Assecom)

