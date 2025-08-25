Processo seletivo tem vagas para veterinário e salário de R$ 11,8 mil

A Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf), segue com o processo seletivo simplificado para a formação de cadastro reserva e contratação temporária de médicos veterinários. As inscrições vão até o dia 29 de agosto e o salário oferecido é de R$ 11.899,79 com jornada de 44 horas semanais e atuação em período noturno.

Segundo o Edital SEMAF PMD/SEMAF/03-2025, publicado no Diário Oficial do Município, são disponibilizadas duas vagas para o cargo de Médico Veterinário da Inspeção, com escala de trabalho de domingo a sexta-feira ou de segunda a sábado, conforme determinação da Prefeitura. As funções envolvem ações de vigilância em saúde nas áreas epidemiológica, sanitária, ambiental e CCZ; planejamento, inspeção e fiscalização de atividades relacionadas à saúde animal; realização de exames clínicos, diagnósticos, necropsias e emissão de laudos técnicos; e participação em campanhas de prevenção de doenças e defesa sanitária animal.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até o dia 29 de agosto, das 9h às 11h, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, localizada na Rua José Luiz da Silva, nº 3350, bairro Terra Roxa II.

É necessário apresentar documento de identificação com foto; CPF; diploma de graduação; e laudo médico, no caso de pessoas com deficiência. Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas no Diário Oficial do Município de Dourados, da edição suplementar da última quinta-feira (21), através do link: https://do.dourados.ms.gov.br/index.php/edicao-6-446-quinta-feira-21-08-2025-suplementar/.