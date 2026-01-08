Procon aponta alta de mais de 4% no preço da cesta básica em Dourados

Uma pesquisa do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) apontou que em relação à pesquisa do mês de dezembro de 2025, constatou-se alta de 4,46% no preço médio da cesta básica em Dourados. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 7 de janeiro, em 12 supermercados da cidade e demonstra a importância do consumidor estar atento a variação significativa de preços de um estabelecimento para outro.

Segundo divulgado pelo órgão, os fiscais coletaram preços de 29 itens e constataram variação significativa de preços de um estabelecimento para outro. Exemplos maiores foram o extrato de tomate, 340 gramas, que apresentou diferença de 596,12%, e o papel higiênico, pacote com 4 unidades de 30 metros cada, que mostrou diferença de 390,88%.

Outras diferenças significativas foram verificadas no sabão em pó, embalagem de 800 gramas: 286,75%; no creme dental, 70 gramas, diferença de 262,22%; na erva-mate de tereré, 500 gramas, diferença de 250,61%; e no sal de cozinha, pacote 1 quilo, com diferença de 187,05%.

A pesquisa mostrou também que entre os estabelecimentos visitados foram encontrados 16 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, como, por exemplo, cebola 1 kg; farinha de mandioca torrada 1 kg; leite em pó integral 400 g; margarina 500 g; água sanitária 1 litro; esponja de aço, pacote com 8 unidades; e sabonete 85 gramas.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço, conforme apurou a pesquisa, é de 35,82%.

O Procon reforça que o consumidor deve ficar sempre atento às especificações contidas na embalagem, como, por exemplo, prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Em caso de dúvida ou reclamação, o consumidor deve ligar para o número 2222-1536 (ou 2222-1539) ou enviar mensagem para o e-mail [email protected]. (Com informações da Assecom)

Confira a pesquisa completa: