Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ECONOMIA

Procon aponta alta de mais de 4% no preço da cesta básica em Dourados

Kátia Kuratone

A pesquisa mostrou também que entre os estabelecimentos visitados foram encontrados 16 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço. (Foto: Divulgação/Procon)
A pesquisa mostrou também que entre os estabelecimentos visitados foram encontrados 16 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço. (Foto: Divulgação/Procon)

Uma pesquisa do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) apontou que em relação à pesquisa do mês de dezembro de 2025, constatou-se alta de 4,46% no preço médio da cesta básica em Dourados. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 7 de janeiro, em 12 supermercados da cidade e demonstra a importância do consumidor estar atento a variação significativa de preços de um estabelecimento para outro.

Segundo divulgado pelo órgão, os fiscais coletaram preços de 29 itens e constataram variação significativa de preços de um estabelecimento para outro. Exemplos maiores foram o extrato de tomate, 340 gramas, que apresentou diferença de 596,12%, e o papel higiênico, pacote com 4 unidades de 30 metros cada, que mostrou diferença de 390,88%.

Outras diferenças significativas foram verificadas no sabão em pó, embalagem de 800 gramas: 286,75%; no creme dental, 70 gramas, diferença de 262,22%; na erva-mate de tereré, 500 gramas, diferença de 250,61%; e no sal de cozinha, pacote 1 quilo, com diferença de 187,05%.

A pesquisa mostrou também que entre os estabelecimentos visitados foram encontrados 16 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, como, por exemplo, cebola 1 kg; farinha de mandioca torrada 1 kg; leite em pó integral 400 g; margarina 500 g; água sanitária 1 litro; esponja de aço, pacote com 8 unidades; e sabonete 85 gramas.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço, conforme apurou a pesquisa, é de 35,82%.

O Procon reforça que o consumidor deve ficar sempre atento às especificações contidas na embalagem, como, por exemplo, prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Em caso de dúvida ou reclamação, o consumidor deve ligar para o número 2222-1536 (ou 2222-1539) ou enviar mensagem para o e-mail [email protected]. (Com informações da Assecom)

Confira a pesquisa completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos