Procon de Dourados divulga nova pesquisa da cesta básica de julho

O Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) divulgou uma nova pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica. Foram visitados 12 supermercados da cidade, no período de 1 a 4 de julho.

Nesta pesquisa, foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos.

Os produtos apresentaram variação significativa de um estabelecimento para outro, como, por exemplo, a batata inglesa e a cebola, que apresentaram, respectivamente, diferença de 258,46% e 207,18% o quilo. A erva-mate de tereré 500 g mostra diferença de 250,61%.

Já o extrato de tomate 300 g teve a maior diferença de preços entre um supermercado e outro: 808,08%. A goiabada 300 g apresentou diferença de 197,33%; o sal 1 quilo teve diferença de 202,02%; a esponja de aço, pacote com 8 unidades, diferença de 175,17%; o sabão em pó 800 g, diferença de 201,27%; e o papel higiênico, pacote com 4 unidades, de 30 metros, teve diferença de 180,35%.

A pesquisa revela que entre os estabelecimentos pesquisados foram encontrados 14 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, como, por exemplo, farinha de mandioca torrada 1 kg; leite em pó integral 400 g; margarina 500 g; creme dental 90 g e sabonete 85 g.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 32,17%. Em relação à pesquisa do mês de junho/2025, houve uma redução do preço médio da cesta básica de 3,02%.

O Procon reforça que o consumidor deve ficar atento às especificações contidas nas embalagens, como o prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Para esclarecer dúvida ou fazer reclamação, o consumidor pode ligar para o número 2222-1536 (ou 2222-1539) ou enviar mensagem para o e-mail [email protected] ou, ainda, fazer o registro através do link: https://procon.dourados.ms.gov.br/index.php?class=ReclamacaoForm

Confira a pesquisa completa: https://portal.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/07/procon_planilha.jpeg

*Com informações da Assecom