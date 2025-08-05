Procon indica diferença de até 33% entre os supermercados pesquisados em Dourados

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulgou uma nova pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica de alimentos.

Segundo os dados, a diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 33,61%.

Em relação à pesquisa do mês de julho de 2025, apurou-se que houve uma redução de 3,50% no preço médio da cesta básica de alimentos.

Fique atento!

Os pesquisadores constataram que os produtos apresentaram variação significativa de um estabelecimento para outro, como, por exemplo, a erva-mate de tereré 500 g, com diferença de 275,51% e o sabão em pó 800 g, com diferença de 212,66%.

Já o papel higiênico, pacote com quatro unidades de 30 metros cada, teve diferença de 166,32%; o extrato de tomate 300 g teve diferença de 151,26%; o sal, pacote de 1 kg, teve diferença de 139,20%; a água sanitária, 01 litro, diferença de 132,09% e a goiabada 300 g, diferença de 121,78%.

Destaca-se que pesquisa revelou ainda que entre os estabelecimentos pesquisados foram encontrados 15 itens com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, como, por exemplo, o alho 200 g; a farinha de mandioca torrada 1 kg; macarrão 500 g; margarina 500 g; esponja de aço, pacote com 8 unidades (60g); creme dental 70 g e sabonete 85 g.

O levantamento foi realizado em 12 supermercados da cidade, no período de 1 a 4 de agosto. Nesta pesquisa, foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos.

O consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem: prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Qualquer dúvida ou reclamação ligue 2222-1536 (ou 2222-1539) ou envie mensagem para o e-mail: [email protected] ou registre através dolink: https://procon.dourados.ms.gov.br/index.php?class=ReclamacaoForm

Confira a pesquisa completa: