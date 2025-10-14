Veículos de Comunicação
Dourados

Polícia

Professor acusado de estuprar criança tem prisão preventiva decretada

Kátia Kuratone

A Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva do professor de 32 anos, acusado de estuprar uma criança de 8 anos na Aldeia Panambizinho, em Dourados. Ficou determinado que ele permaneça preso enquanto o caso é investigado.

O homem deverá ser encaminhado para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED). 

O crime teria ocorrido no domingo (12), quando o professor chamou o menino para buscar lenha. O garoto retornou para casa chorando e visivelmente assustado, relatando à mãe ter sido abusado.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda na aldeia. Durante o interrogatório, ele permaneceu em silêncio, sem confirmar ou negar os fatos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, registrado como estupro de vulnerável.

A direção da rede de ensino indígena informou que o professor está inativo e, atualmente, não leciona em nenhuma unidade escolar.

