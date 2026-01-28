Professor é preso acusado de abusar de alunas em Antônio João

Um professor, de 45 anos, investigado pela prática de crime de estupro de vulnerável foi preso por policiais da Delegacia de Polícia de Antônio João – cidade localizada a 150 km de Dourados. A ordem judicial foi expedida no curso de inquérito policial que apura condutas de natureza sexual praticadas contra crianças.

De acordo com os elementos reunidos na investigação, o suspeito teria se aproveitado da condição de professor para se aproximar das vítimas e, nesse contexto, praticar toques com finalidade libidinosa em alunas com idade aproximada de sete anos.

Segundo a polícia, consta nos autos, registro de pelo menos quatro vítimas relacionadas aos fatos apurados.

Ainda segundo o inquérito, o investigado já foi denunciado neste mesmo ano por outro crime da mesma espécie, também envolvendo vítima vulnerável, circunstância considerada relevante para a adoção das medidas. (Com informações da PCMS)