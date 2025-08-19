Professor universitário acusado de crime sexual contra criança é transferido para Penitenciária de Dourados

O professor universitário acusado da prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas quatro anos foi transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados), na tarde de segunda-feira (18). Ele estava preso em uma cela da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) desde que foi cumprido o mandado de prisão na sexta-feira (15) em Foz do Iguaçu (PR), cidade para onde ele fugiu, após ser descoberto cometendo o crime em Dourados.

Entenda o caso

As investigações tiveram início após os pais da vítima flagrarem o ato criminoso, ocorrido dentro da residência do investigado, vizinho da família. Segundo apurado, o autor, o homem identificado como O.L.V., de 44 anos, professor doutor que já lecionou na UFGD e UEMS, atraiu a criança para sua casa e foi surpreendido cometendo o abuso.

Ainda de acordo com a polícia, durante a investigação, também foi verificado que o autor gravava vídeos da criança em momentos anteriores ao fato, cujo conteúdo será analisado pela perícia da Polícia Civil para verificar eventual prática de outros crimes.

Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de preservar a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.

Após o crime, o autor evadiu-se de Dourados, sendo posteriormente localizado em Foz do Iguaçu (PR) com o apoio da Polícia Civil do Paraná.

No cumprimento do mandado, os policiais encontraram o investigado em uma residência na região urbana de Foz do Iguaçu, onde também foram apreendidos um notebook e um aparelho celular, que serão periciados. As investigações continuam a fim de apurar a possível existência de outras vítimas e novos elementos de prova.