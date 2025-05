Programação educativa da Campanha Maio Amarelo 2025 vai começar em Dourados

A programação da Campanha do Maio Amarelo começa nesta segunda-feira (5) em Dourados. O movimento criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. As ações serão coordenadas pela Escola Pública de Trânsito (EPT) “Prefeito José Elias Moreira”, órgão ligado à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) de Dourados.

A programação prevê atividades durante todo o mês de maio e vai ao encontro do objetivo do movimento, que propõe promover ações coordenadas entre o poder público e a sociedade civil, como campanhas de conscientização dos condutores, orientando-os a seguir as leis de trânsito e incentivando a direção defensiva para evitar que acidentes aconteçam.

A abertura oficial será às 8h, com apresentação de alunos da Escola Municipal Joaquim Murtinho, Sucata Cultural e pronunciamentos de autoridades com foco ao tema da campanha. A solenidade acontece na própria Escola Pública de Trânsito (EPT), com a presença do prefeito Marçal Filho e autoridades convidadas.

Na quarta-feira (7) está marcada a palestra “Segurança Viária”, direcionada a motoristas do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino (Reme), no auditório da Prefeitura, numa parceria do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), Secretaria Municipal de Educação (Semed) e empresa GWA Transportes. No mesmo dia haverá apresentação de alunos do Projeto “Trânsito é Assunto de Criança”, da Escola Municipal Avani Fehlauer.

Na sexta (9) está prevista blitz educativa em homenagem ao Dia da Mães, na avenida Marcelino Pires, em frente à Praça Antônio João. Na terça, dia 13, as ações com “simulação de sinistro”, na Praça Antônio João. Em parceria com o Detran e Corpo de Bombeiros, a ação educativa abordará capotagem e simulador de impacto.

Entre as ações também estão previstas palestras em escolas, incluindo o distrito de Vila Vargas, com apresentações culturais; blitzes educativas sobre segurança viária, umas delas nas proximidades da travessia do Jardim Guaicurus, onde serão abordados motoristas e pedestres, com orientações sobre cuidados com a segurança devido aos sinistros ocorridos no local e sensação de insegurança que a população relata.

Durante todo o mês de maio, haverá falas sobre a educação, conscientização e humanização no trânsito em Igrejas católicas e evangélicas. A campanha Maio Amarelo encerrará com ampla campanha de doação de sangue, dia 31, no Hemocentro de Dourados.

*Com informações da Assecom