Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Hospital de Amor

Projeto chega ao Parque dos Ipês com cenário de aventura científica sobre prevenção do câncer

Kátia Kuratone

“Missão Gênese – Uma Jornada Nanocientífica”, um projeto itinerante que une tecnologia e educação em saúde para falar sobre prevenção do câncer. (Foto: Divulgação)
“Missão Gênese – Uma Jornada Nanocientífica”, um projeto itinerante que une tecnologia e educação em saúde para falar sobre prevenção do câncer. (Foto: Divulgação)

O Parque dos Ipês será palco da “Missão Gênese – Uma Jornada Nanocientífica”, um projeto itinerante que une tecnologia e educação em saúde para falar sobre prevenção do câncer com estudantes do Ensino Fundamental II.

A ação, que vai até o dia 18 de setembro, é conduzida pelo Hospital de Amor, que pela primeira vez leva a unidade móvel ao município. A proposta é despertar nos jovens a consciência sobre o autocuidado e reforçar a importância do diagnóstico precoce como ferramenta essencial na luta contra a doença.

Com uma metodologia baseada na “Jornada do Herói”, a Missão Gênese transforma os alunos em protagonistas de uma aventura científica. Por meio de jogos digitais, óculos de realidade virtual e recursos interativos, eles vivenciam experiências que estimulam a reflexão de maneira lúdica e envolvente.

O espaço itinerante está estruturado para oferecer duas modalidades de participação. A primeira é a imersiva, que dura cerca de 40 minutos e atende até seis estudantes por vez. Durante o percurso, eles exploram todos os ambientes da unidade, interagem com atividades tecnológicas e recebem informações práticas sobre prevenção e diagnóstico.

A segunda é a visita monitorada, mais rápida, com duração entre 10 e 15 minutos, destinada a grupos de até 12 alunos. Nessa modalidade, o foco está nos cuidados pessoais e na realização periódica de exames, reforçando as estratégias de prevenção primária e secundária do câncer.

Em ambas as experiências, monitores especializados acompanham os participantes, garantindo acolhimento, segurança e a mediação das atividades, além de esclarecer dúvidas e estimular o engajamento dos jovens.

A iniciativa, além de inovadora, busca formar multiplicadores de conhecimento. Ao vivenciarem essa jornada, os estudantes são convidados a levar as informações para suas famílias e comunidades, tornando-se agentes de transformação social na promoção da saúde.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos