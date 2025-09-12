Projeto chega ao Parque dos Ipês com cenário de aventura científica sobre prevenção do câncer

O Parque dos Ipês será palco da “Missão Gênese – Uma Jornada Nanocientífica”, um projeto itinerante que une tecnologia e educação em saúde para falar sobre prevenção do câncer com estudantes do Ensino Fundamental II.

A ação, que vai até o dia 18 de setembro, é conduzida pelo Hospital de Amor, que pela primeira vez leva a unidade móvel ao município. A proposta é despertar nos jovens a consciência sobre o autocuidado e reforçar a importância do diagnóstico precoce como ferramenta essencial na luta contra a doença.

Com uma metodologia baseada na “Jornada do Herói”, a Missão Gênese transforma os alunos em protagonistas de uma aventura científica. Por meio de jogos digitais, óculos de realidade virtual e recursos interativos, eles vivenciam experiências que estimulam a reflexão de maneira lúdica e envolvente.

O espaço itinerante está estruturado para oferecer duas modalidades de participação. A primeira é a imersiva, que dura cerca de 40 minutos e atende até seis estudantes por vez. Durante o percurso, eles exploram todos os ambientes da unidade, interagem com atividades tecnológicas e recebem informações práticas sobre prevenção e diagnóstico.

A segunda é a visita monitorada, mais rápida, com duração entre 10 e 15 minutos, destinada a grupos de até 12 alunos. Nessa modalidade, o foco está nos cuidados pessoais e na realização periódica de exames, reforçando as estratégias de prevenção primária e secundária do câncer.

Em ambas as experiências, monitores especializados acompanham os participantes, garantindo acolhimento, segurança e a mediação das atividades, além de esclarecer dúvidas e estimular o engajamento dos jovens.

A iniciativa, além de inovadora, busca formar multiplicadores de conhecimento. Ao vivenciarem essa jornada, os estudantes são convidados a levar as informações para suas famílias e comunidades, tornando-se agentes de transformação social na promoção da saúde.