Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

AGUARDANDO SANÇÃO

Projeto permite pagamento de multas de parquímetro via QR Code

Jhonatan Xavier

Proposta segue para aprovação do prefeito municipal / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados
Proposta segue para aprovação do prefeito municipal / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados

Foi aprovado nesta segunda-feira (22) o Projeto de Lei nº 117/2025, de autoria do vereador Dill do Povo (União Brasil), que obriga a concessionária do parquímetro a facilitar o pagamento de multas, por meio da implantação do QR Code.

De acordo com a proposta aprovada durante sessão da Câmara Municipal de Dourados, os avisos de infração e notificações emitidos pela empresa deverão conter um sistema que permita o pagamento imediato da penalidade, direcionando o usuário, através do QR Code, para uma plataforma digital com a identificação automática da infração, valores, prazos e opções de pagamento.

Ainda conforme as informações, o descumprimento da lei poderá acarretar nulidade do contrato firmado entre a empresa e o município, além de impedir sua renovação até que seja feita a devida adequação.

O objetivo é facilitar e agilizar o processo de pagamento, reduzir a inadimplência, melhorar o atendimento à população e fortalecer a arrecadação municipal, ressaltando também o avanço na modernização dos serviços públicos diante da crescente digitalização dos meios de pagamento.

O PL segue agora para a sanção do prefeito Marçal Filho (PSDB).

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos