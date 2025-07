Promoção “A MÚSICA DO MEU PAI” celebra o Dia dos Pais na Massa FM Dourados com histórias, música e prêmios!

sorteio

Promoção “Morango do Amor” deixa a programação da Massa FM Três Lagoas ainda mais doce com sorteios especiais!

O amor está no ar — e tem sabor de morango com chocolate! 💘🍓A sobremesa mais comentada do momento chegou na Massa FM com uma promoção irresistível: é a Morango do Amor, uma parceria deliciosa com a Denize Zonta – Doces e Confeitaria. Como participar: 📻 Fique ligado na programação da Massa FM e participe […]