Psicóloga Evelin Reinisch fala sobre o trabalho multiprofissional do Espaço Reintegrar

A psicóloga Evelin Reinisch, proprietária do Espaço Reintegrar, foi a entrevistada desta quinta-feira (10), do quadro Vitrine de Negócios, do Programa Microfone Aberto e destacou o trabalho multiprofissional que é realizado pela clínica.

“É uma clínica especializada no Transtorno do Neurodesenvolvimento com sedes em Campo Grande, Dourados e Maracaju. O intuito da clínica é trazer esse atendimento multiprofissional. Em Dourados, além de estarmos com uma equipe multiprofissional dentro do Instituto Sentir, também contamos com uma unidade própria com atendimento ABA. Em Campo Grande temos uma equipe multidisciplinar contendo além de ABA, psicoterapia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pediatra e neuropediatra”, explicou ela.

Evelin Reinisch é psicóloga, Analista do Comportamento, Pós graduada em Terapia Cognitiva Comportamental e psicomotricidade para crianças com atraso no desenvolvimento, pós graduanda em neuropsicologia e mestranda em Psicologia.

Confira a entrevista na íntegra: