Psicóloga fala sobre como construir metas saudáveis para 2026

Ano Novo é um bom momento para pensar no futuro, em novas metas, projetos e planejar esses objetivos para o ano que começa. Nossa entrevistada desta sexta-feira (2) do Programa Microfone Aberto é a psicóloga Carina Piornedo.

Segundo ela, criar metas para o ano novo é emocionalmente saudável. “Isso faz parte da nossa condição de vida, todos nós criamos essas expectativas, porém, é importante ter cuidado quando se faz um planejamento, se cria um projeto, porque a diferença daquele só fica no desejo e daquele que realiza, é como ele lida com seus desejos e suas emoções”, explica.

Confira a entrevista na íntegra: