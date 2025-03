Publicitário destaca importância da comunicação nos momentos de crise

No quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (25), no Programa Microfone Aberto, o publicitário Edmilson Cardoso, da Agência Criafix, falou sobre os 15 anos de atuação da empresa em Dourados, com foco na gestão de marketing, inovação e resultados.

Entre os assuntos abordados, ele destaca a importância da comunicação para o posicionamento das empresas, principalmente em momentos de crise. Segundo Edmilson, em grande parte dos casos, as empresas deixam de investir na comunicação durante as crises, no intuito de poupar. Entretanto, o investimento na comunicação é uma das principais ações para atrair clientes e aumentar o faturamento.

Confira a entrevista na íntegra: