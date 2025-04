Publicitário Luis Benedetti fala sobre como as empresas podem impulsionar resultados

Polícia

Grupo de Trabalho da Polícia Civil visa acelerar apuração de crimes contra mulheres em Dourados

Com o objetivo de dar mais eficiência e celeridade à apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em Dourados, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), instituiu um Grupo de Trabalho (GT). Segundo divulgado pela polícia, a iniciativa […]