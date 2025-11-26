Quatro são detidos com quase R$ 800 mil em haxixe

Equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou uma apreensão significativa de haxixe marroquino, resultando na detenção de quatro envolvidos, na tarde desta terça-feira (25), durante fiscalização de trânsito e policiamento ostensivo na Rodovia MS-289, entre os municípios de Coronel Sapucaia e Amambai.

Segundo as informações policiais, a ação teve início após a abordagem de uma motocicleta estrangeira, cujas ocupantes demonstraram nervosismo incomum. Minutos depois, outras duas motocicletas foram paradas, e os condutores também apresentaram comportamento suspeito. Durante a vistoria, os policiais perceberam forte odor de entorpecente, localizando tabletes de haxixe marroquino escondidos em compartimentos ocultos adaptados sob os bancos dos veículos.

No total, foram apreendidos 4,3 kg de haxixe na primeira motocicleta e 7 kg na segunda, totalizando mais de 11 kg da droga. A equipe constatou ainda que os quatro envolvidos haviam mantido contato pouco antes da abordagem, reforçando a suspeita de atuação conjunta no transporte da substância.

Os autores e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências legais.

O valor estimado da droga é de R$ 770.000,00, resultando em um prejuízo total de R$ 795.000,00 ao crime, considerando também o valor dos veículos utilizados.