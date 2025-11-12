Rapaz é preso após invadir casa e esfaquear a ex-namorada

Um homem de 21 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (11), suspeito de tentar matar sua ex-companheira, de 18 anos, na madrugada da última quinta-feira (6), no bairro Itaipú, em Mundo Novo, cidade a pouco mais de 240 km de Dourados.

Segundo as informações policiais, o agressor invadiu a residência da vítima e, armado com uma faca, desferiu ao menos cinco golpes, atingindo o braço, as pernas e as costas da jovem. Mesmo ferida, ela conseguiu se desvencilhar do autor, correr até a via pública e pedir socorro a vizinhos. O suspeito fugiu em seguida.

A vítima foi encaminhada ao hospital, recebeu atendimento médico e obteve alta no dia seguinte.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime e representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito.

A medida foi deferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mundo Novo e cumprida no fim da tarde desta terça-feira.