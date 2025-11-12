Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Rapaz é preso após invadir casa e esfaquear a ex-namorada

Jhonatan Xavier

Crime aconteceu em Mundo Novo / Foto: PCMS/Reprodução
Crime aconteceu em Mundo Novo / Foto: PCMS/Reprodução

Um homem de 21 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (11), suspeito de tentar matar sua ex-companheira, de 18 anos, na madrugada da última quinta-feira (6), no bairro Itaipú, em Mundo Novo, cidade a pouco mais de 240 km de Dourados.

Segundo as informações policiais, o agressor invadiu a residência da vítima e, armado com uma faca, desferiu ao menos cinco golpes, atingindo o braço, as pernas e as costas da jovem. Mesmo ferida, ela conseguiu se desvencilhar do autor, correr até a via pública e pedir socorro a vizinhos. O suspeito fugiu em seguida.

A vítima foi encaminhada ao hospital, recebeu atendimento médico e obteve alta no dia seguinte.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime e representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito.

A medida foi deferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mundo Novo e cumprida no fim da tarde desta terça-feira.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos