Rede de esgoto será ampliada em Dourados com investimento de R$ 10,4 milhões

Dourados vai receber uma ampliação significativa na rede coletora de esgoto, com a implantação de 26.492 metros de tubulação e 1.864 novas ligações domiciliares. O investimento total na obra é de R$ 10,475 milhões.

Os bairros Estrela Verá, Morada do Sol, Nações, Clímax e Cachoeirinha estão entre os contemplados pelo projeto, que será executado ao longo de 24 meses. A iniciativa é considerada estratégica para preparar a cidade para o futuro, com impactos diretos na saúde pública e na qualidade de vida da população.

A obra integra o planejamento estadual que busca antecipar as metas do novo marco legal do saneamento, previsto para 2033. A expectativa é entregar os resultados antes do prazo, ampliando o alcance dos serviços básicos de coleta e tratamento de esgoto para mais famílias sul-mato-grossenses.

A ordem de serviço foi assinada em Campo Grande no início deste mês, marcando o início das atividades em campo. A população dos bairros beneficiados deve sentir rapidamente os efeitos da obra, com valorização dos imóveis e melhores condições sanitárias.

O investimento está sendo viabilizado com recursos próprios da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), responsável pela execução da obra.