Reeleito, Theodoro Huber segue na presidência do PreviD em Dourados

Com 1.056 votos, o advogado e servidor público Theodoro Huber Silva foi o candidato mais votado e está oficialmente reeleito como diretor-presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados (PreviD), segundo informou a Comissão Eleitoral nesta segunda-feira (15).

Após a divulgação do resultado, o presidente eleito agradeceu a confiança dos servidores. “O resultado desta eleição consolida o nosso trabalho à frente do PreviD e a confiança dos colegas servidores, ativos, aposentados e pensionistas”, disse Theodoro.

O resultado final da eleição para o cargo de diretor-presidente, realizada na sexta-feira (12), definiu o comando do Instituto para o mandato 2025/2028. Ao todo, a eleição contou com a participação de 1.554 servidores, sendo registrados 1.527 votos válidos e 27 votos inválidos, entre brancos e nulos.

Theodoro assumi o cargo a partir de 1º de janeiro de 2026. Também participaram da disputa os servidores Elizangela Tiago da Maia, que recebeu 341 votos, e Jurandi Pereira da Silva Júnior, que obteve 130 votos.

“Hoje, os 1056 votos se tornaram mais de 6.500 segurados do PreviD. Recebo com muita responsabilidade e gratidão, reafirmando nosso compromisso de trabalhar com transparência, diálogo e zelo pelos recursos previdenciários, fortalecendo o PreviD e garantindo segurança aos servidores municipais”, completou.

NOTA OFICIAL

Em nota oficial distribuída na manhã dessa segunda-feira (15), a Comissão Eleitoral ressaltou que o processo eleitoral foi conduzido em estrita observância à Resolução Eleitoral nº 006/2025, garantindo transparência, segurança jurídica e legitimidade ao resultado. Também faz agradecimentos aos servidores votantes, candidatos, sindicatos, mesários, fiscais, voluntários, à Administração Municipal e às autoridades que acompanharam o pleito.

A ata completa da apuração será publicada no Diário Oficial do Município e permanecerá disponível para consulta no arquivo do PreviD.

NOVA ELEIÇÃO FOI RECOMENDADA PELO MPMS

Essa nova eleição marcada para o dia 12 de dezembro foi uma recomendação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O processo eleitoral realizado em abril deste ano para o cargo de diretor-presidente do Previd (Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados) foi anulado pelo Conselho Curador.

No dia 16 de outubro, a anulação do pleito foi aprovada em reunião ordinária , e os trâmites para o novo processo foram formalizados em reunião extraordinária no dia 23 de outubro, conforme registrado na Ata nº 21/2025.

O novo certame foi acompanhado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e fiscalizado pela Controladoria-Geral do Município (CGM), com o objetivo de garantir transparência e legalidade.

Em nota, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Dourados informou que acatou integralmente a recomendação ministerial.