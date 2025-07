Referência no MS, Rafael Black viu na demanda uma oportunidade

O “Vitrine de Negócios” desta sexta-feira (11) aborda um dos setores de maior expansão em Dourados, que é o mercado imobiliário. O proprietário da Black Imóveis, Rafael Mendonça de Oliveira Lima, o Rafael Black, conta sua trajetória, a migração da construção civil e faz uma análise do mercado imobiliário em Dourados.

A imobiliária está há cinco anos no mercado, com unidades em Dourados e Campo Grande, e tem se destacado, principalmente com imóveis de alto padrão em ambas as cidades.

Ele entrou no mercado imobiliário através da construção civil, em 2028, com a criação do programa “Minha Casa, Minha Vida”, ele início com a construção de casas populares em Campo Grande, depois disso, passou para a construção de residências de médio porte, chegando à construção de imóveis de alto padrão.

Com o passar dos anos muitas pessoas pediam indicações de imóveis e ele repassava para corretores, quando a demanda cresceu, viu a oportunidade de um novo ramo, tirou o seu CRECI e iniciou no ramo da corretagem.

A Black Imóveis é especializada e referência em imóveis de alto padrão, com aluguel, compra e venda. Rafael também desta que Dourados é uma cidade que está em plena expansão no mercado imobiliário. Os condomínios da cidade se tornaram referência à nível de Brasil e a verticalização tem despontado, atraído investidores e comprovando a evolução do mercado.

Confira a entrevista na íntegra: