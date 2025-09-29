Veículos de Comunicação
Início Dourados

Política

Representantes do Fórum de Cultura pedem urgência na elaboração do Plano Municipal de Cultura

Kátia Kuratone

Os representantes do Fórum de Cultura do município, Danino Rosset e Márcia Ulliana, estiveram na 34ª sessão ordinária da Câmara de Dourados, realizada nesta segunda-feira (29). Na Tribuna Livre, eles apresentaram aos vereadores as principais demandas da classe artística e cultural, destacando a urgência da elaboração do Plano Municipal de Cultura.

Segundo os representantes, o plano é essencial para consolidar políticas públicas permanentes que garantam o acesso de artistas e produtores a recursos, além de fortalecer ações de fomento e a implementação de projetos culturais. Eles também ressaltaram que a ausência desse instrumento dificulta a captação de investimentos e compromete o avanço da cultura local.

Entre as prioridades destacadas, está a reforma e a reabertura do Teatro Municipal, considerado um espaço fundamental para a valorização da arte e para a formação de plateia em Dourados.

“O plano é um instrumento de gestão que vai assegurar continuidade às políticas culturais, independentemente de mudanças de governo. Sem ele, ficamos sem acesso a editais e recursos federais importantes para manter viva a cultura em nossa cidade”, explicou Márcia Uliana.

Os vereadores receberam um documento detalhado com as demandas e se comprometeram a analisar o tema em conjunto com o Executivo Municipal, de forma a avançar no debate e na criação do Plano Municipal de Cultura.

