Representantes do Fórum de Cultura pedem urgência na elaboração do Plano Municipal de Cultura

Os representantes do Fórum de Cultura do município, Danino Rosset e Márcia Ulliana, estiveram na 34ª sessão ordinária da Câmara de Dourados, realizada nesta segunda-feira (29). Na Tribuna Livre, eles apresentaram aos vereadores as principais demandas da classe artística e cultural, destacando a urgência da elaboração do Plano Municipal de Cultura.

Segundo os representantes, o plano é essencial para consolidar políticas públicas permanentes que garantam o acesso de artistas e produtores a recursos, além de fortalecer ações de fomento e a implementação de projetos culturais. Eles também ressaltaram que a ausência desse instrumento dificulta a captação de investimentos e compromete o avanço da cultura local.

Entre as prioridades destacadas, está a reforma e a reabertura do Teatro Municipal, considerado um espaço fundamental para a valorização da arte e para a formação de plateia em Dourados.

“O plano é um instrumento de gestão que vai assegurar continuidade às políticas culturais, independentemente de mudanças de governo. Sem ele, ficamos sem acesso a editais e recursos federais importantes para manter viva a cultura em nossa cidade”, explicou Márcia Uliana.

Os vereadores receberam um documento detalhado com as demandas e se comprometeram a analisar o tema em conjunto com o Executivo Municipal, de forma a avançar no debate e na criação do Plano Municipal de Cultura.