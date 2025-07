Reserva Indígena de Dourados vai receber duas creches

Dourados será contemplada com duas creches nas Aldeias Bororó e Jaguapiru, na maior Reserva Indígena urbana do país. As unidades foram viabilizadas por meio da articulação do deputado federal Geraldo Resende, como parte do PAC Indígena 2025, lançado nesta quinta-feira (24), para todo o Brasil.

Segundo as informações, em todo o país, com investimentos que variam de pouco mais de R$ 4 milhões a até R$ 6 milhões, dependendo da região, as creches seguem o modelo proinfância e terão capacidade para até 188 crianças em dois turnos ou 94 em período integral.

Cada unidade conta com salas de aula, biblioteca, sala de múltiplo uso, fraldários, sanitários infantis, cozinha, refeitório, lavanderia, lactário, sala de amamentação e espaço administrativo. No Brasil, serão construídas 117 creches em aldeias indígenas e outras 48 em territórios quilombolas.