O gerente comercial da Engepar, Wagner Demitri Junior, foi o entrevistado do quadro Vitrine de Negócios, do Programa Microfone Aberto, onde falou do lançamento do Residencial Piemonte, em Dourados. Um condomínio com preços e formas de pagamento especiais. São casas de dois quartos com área construída de 42,46m² em terrenos individuais com 200m².

Confira a entrevista na íntegra e saiba mais: