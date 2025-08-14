Veículos de Comunicação
Início Dourados

EMPREENDIMENTO

Responsável pelo maior prédio do MS fala sobre o porque escolheu Dourados

Jhonatan Xavier

Sócio-proprietário da Vifran Construtora, Salvador Franzese / Foto: Rádio Massa FM Dourados
O “Vitrine de Negócios” desta quinta-feira (14) recebeu o sócio-proprietário da Vifran Construtora, Salvador Franzese. Além da história da empresa da família, ele fala sobre empreendedorismo e do Projeto Sinfonia, que irá construir em Dourados o maior prédio de todo o Mato Grosso do Sul.

A empresa familiar está com 47 anos e começou com a parceria entre Salvador, seu pai e irmão. Após o falecimento do pai, o irmão seguiu para outro seguimento, então Salvador trouxe os filhos para continuar os trabalhos.

Em Dourados a Vifran deu início aos preparativos para as obras do projeto Sinfonia, que será o maior prédio de todo o Mato Grosso do Sul, com 43 andares e 140 metros de altura. A previsão é que as obras comecem no início de 2026.

“Nossa empresa é da região de Campinas e atuamos muito naquela região, onde há muita dificuldade em aprovação de projetos, então começamos a focar em regiões onde o agronegócio e forte. Um amigo que tem negócios em Dourados me apresentou a cidade e as características daqui nos fizeram optar pela cidade para esse empreendimento”, explica.

Segundo ele Dourados tem um bom ambiente para o empreendedorismo, além de facilidades da prefeitura para resolver questões burocráticas.

O Projeto Sinfonia prevê a construção de três torres e uma galeria. Tudo começa com a Torre Retovem, com 43 andares, 140 m e apartamentos com uma área útil de 247 m², com 4 suítes e três vagas de garagem.

Confira a entrevista na íntegra:

