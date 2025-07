Resultados do Prouni serão divulgados nesta segunda-feira

Estudantes que se inscreveram no Programa Universidade Para Todos, o Prouni, do segundo semestre de 2025 podem conferir os resultados que serão divulgados nesta segunda-feira (7), no site acessounico.mec.gov.br/prouni.

Ao todo, serão oferecidas mais de 211 mil bolsas, sendo mais de 118 mil integrais (sem custo) e mais de 93 mil parciais (metade da mensalidade). As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

O Prouni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50% de desconto na mensalidade) em instituições de ensino particulares. Nesta edição, são mais de 338 mil vagas.

O candidato que for ‘pré-selecionado’ precisa ficar atento aos critérios para garantir a vaga, uma vez que ele precisa comprovar suas informações pessoais, como por exemplo a renda familiar per capita e o certificado de conclusão de curso em escola pública. Esse processo é feito pelas instituições de ensino. Se não houver formação de turma, o aluno perderá a vaga. Nesse caso, poderá tentar participar da segunda chamada e da lista de espera.