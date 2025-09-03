Veículos de Comunicação
Início Dourados

PRAZO

Reta final para inscrições no 3° Concurso de Redação da Sicredi Centro-Sul MS/BA

Jhonatan Xavier

Prazo vai até 14 de setembro e premiará estudantes e professores orientadores / Imagem: Divulgação

Estudantes dos municípios da área de atuação da Sicredi Centro-Sul MS/BA têm até o dia 14 de setembro para se inscrever na 3ª edição do Concurso de Redação, que neste ano propõe o tema: “A contribuição do cooperativismo de crédito para a construção de um mundo melhor”. As inscrições devem ser realizadas pelo site sicredi.com.br/promocao/redacao2025.

Voltado para alunos do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio (1º, 2º e 3º anos), de escolas públicas, privadas e institutos federais, o concurso também reconhece o papel dos professores orientadores, que serão premiados junto aos estudantes vencedores. A iniciativa busca estimular o pensamento crítico, promover a reflexão sobre temas atuais e aproximar os jovens dos valores do cooperativismo.

Em sintonia com o movimento global que marca 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU, o concurso reforça a importância das cooperativas como agentes de transformação social. O tema escolhido está alinhado à proposta internacional “Cooperativas constroem um mundo melhor”, destacando o papel do cooperativismo na promoção do desenvolvimento sustentável e na construção de comunidades mais resilientes e inclusivas.

“O tema deste ano dialoga diretamente com o momento que vivemos, em que soluções coletivas e solidárias são cada vez mais necessárias. Queremos incentivar a criatividade e o protagonismo dos estudantes, reconhecendo também o papel essencial dos educadores nesse processo”, destaca Paulo Roberto Neves, presidente da Sicredi Centro-Sul MS/BA.

Premiação
Os três primeiros colocados de cada categoria receberão os prêmios:
• 1º lugar: iPhone 16 Apple 128 GB
• 2º lugar: Notebook Dell G15
• 3º lugar: PlayStation 5 Slim

Já os professores orientadores serão contemplados com:
• 1º lugar: Notebook Dell Inspiron 15
• 2º lugar: Tablet Samsung Galaxy Tab S6
• 3º lugar: Kindle

As redações devem ser manuscritas e enviadas em formato PDF, conforme o modelo disponível no regulamento. Os textos podem ser inscritos nas modalidades:

• Narrativa (conto): para alunos do 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio
• Dissertação (argumentativa ou expositiva): para alunos do 2º e 3º ano do ensino médio.

O concurso contempla os 38 municípios do Mato Grosso do Sul e os 54 municípios da Bahia da área de atuação da Sicredi Centro-Sul MS/BA. A divulgação dos vencedores será realizada no dia 16 de outubro de 2025, durante as comemorações do Dia Internacional das Cooperativas de Crédito (DICC).

Com o prazo de inscrições se encerrando em 14 de setembro, a recomendação é que escolas e educadores mobilizem seus alunos o quanto antes. Participar é mais do que concorrer a prêmios: é uma oportunidade de contribuir com ideias que constroem um futuro mais colaborativo, sustentável e alinhado aos valores do cooperativismo.

Sobre a Sicredi Centro-Sul MS/BA
A Sicredi Centro-Sul MS/BA é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua em 38 municípios do Mato Grosso do Sul e 54 municípios da Bahia. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 140 mil associados, que exercem o papel de donos do negócio.

O atendimento a todo associado é feito presencialmente, via WhatsApp (51) 3358-4770 ou pelo telefone 0800 724 4770.

