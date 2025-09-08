Veículos de Comunicação
Início Dourados

IMPACTO ECONÔMICO

Retomada dos voos deve impulsionar economia, turismo e investimentos

Jhonatan Xavier

Retomada dos voos aconteceu na manhã desta segunda-feira (08) / Foto: Jhonatan Xaveier/Rádio Massa FM/RCN67
Retomada dos voos aconteceu na manhã desta segunda-feira (08) / Foto: Jhonatan Xaveier/Rádio Massa FM/RCN67

A reabertura do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, com a retomada dos voos comerciais da Latam, representa mais que um marco simbólico, traz efeitos diretos na economia local e regional. A previsão é de que os investimentos de aproximadamente R$ 136 milhões aplicados na infraestrutura, se traduzam em novas oportunidades para empresas, trabalhadores e consumidores.

As obras, além de ampliarem a capacidade operacional, devem gerar empregos diretos e indiretos e continuar movimentando a economia com a instalação de lanchonetes, lojas e serviços no novo terminal de passageiros. “Mesmo aquela pessoa que nunca vai viajar de avião, ela será beneficiada com o Aeroporto de Dourados, porque novos investimentos virão. Essa conexão de Dourados com o Aeroporto de Guarulhos, que é o maior da América Latina, muda toda uma realidade”, ressalta o prefeito de Dourados, Marçal Filho.

O aeroporto deve dinamizar setores como turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. Em Dourados, a expectativa é de que os voos regulares com destino a São Paulo (Guarulhos) facilitem a chegada de investidores e aumentem o fluxo de visitantes para eventos, feiras e negócios. Além do prefeito, o primeiro voo a aterrissar em Dourados na manhã desta segunda-feira (08), contou com a presença autoridades, empresários e da presidente da Câmara, Liandra Brambilla, que ressaltou o impacto para os investidores.

“No voo eu conversei com algumas pessoas que estavam lá e a maioria vieram à Dourados a trabalho, visitar grandes industrias como a Coamo e outras empresas. Então podemos ver que a retomada significa benefícios aos douradenses e desenvolvimento para toda região”, disse.

Impacto Econômico e Logístico

A conectividade aérea é uma das principais chaves para atrair grandes empresas e consolidar Dourados como polo logístico e econômico do Estado. Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados – ACED – Everaldo Leite Dias, a retomada reafirma o papel da cidade como polo regional, com influência sobre cerca de um milhão de habitantes. “Dourados já é polo em saúde, em educação e no setor empresarial. Com a volta do transporte aéreo, reforçamos ainda mais essa posição estratégica”, completa.

Com três frequências semanais já confirmadas, a expectativa é de que outras companhias aéreas também passem a operar em Dourados. O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, falou sobre a atuação do Governo do Estado para ampliar os atendimentos.

“O governo do Estado, já havia anunciado que em setembro teríamos o primeiro voo, que aconteceu hoje. Além disso, está em diálogo a Gol e a Azul, e a gente espera que da mesma forma que brevemente a Latam possa estar operando em voos diários e que logo as outras comprinhas operem na cidade. Publico nos temos para isso, a região que compreende o Aeroporto de Dourados é muito grande, ele é base para o Vale do Ivinhema, para a região Sul-fronteira e toda região da Grande Dourados”, afirma Barbosinha.

Histórico e Desafios Superados

O Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira estava fechado para voos desde maio de 2021, quando começaram as obras conduzidas pelo 9º BEC do Exército. Prevista para novembro daquele ano, a entrega foi sucessivamente adiada por problemas na drenagem, chuvas e outras falhas, chegando a ser concluída apenas em julho de 2024. Mesmo após a conclusão, irregularidades e exigências técnicas atrasaram a homologação, o que motivou investigação do MPF. Em dezembro de 2024, inspeção da Força Aérea apontou que a cabeceira 06 estava apta para operações, mas a 24 foi reprovada por falha no sistema PAPI, exigindo a troca de um refletor e nova avaliação, o que adiou ainda mais a retomada dos voos comerciais.

