Retomada dos voos deve impulsionar economia, turismo e investimentos

A reabertura do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, com a retomada dos voos comerciais da Latam, representa mais que um marco simbólico, traz efeitos diretos na economia local e regional. A previsão é de que os investimentos de aproximadamente R$ 136 milhões aplicados na infraestrutura, se traduzam em novas oportunidades para empresas, trabalhadores e consumidores.

As obras, além de ampliarem a capacidade operacional, devem gerar empregos diretos e indiretos e continuar movimentando a economia com a instalação de lanchonetes, lojas e serviços no novo terminal de passageiros. “Mesmo aquela pessoa que nunca vai viajar de avião, ela será beneficiada com o Aeroporto de Dourados, porque novos investimentos virão. Essa conexão de Dourados com o Aeroporto de Guarulhos, que é o maior da América Latina, muda toda uma realidade”, ressalta o prefeito de Dourados, Marçal Filho.

O aeroporto deve dinamizar setores como turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. Em Dourados, a expectativa é de que os voos regulares com destino a São Paulo (Guarulhos) facilitem a chegada de investidores e aumentem o fluxo de visitantes para eventos, feiras e negócios. Além do prefeito, o primeiro voo a aterrissar em Dourados na manhã desta segunda-feira (08), contou com a presença autoridades, empresários e da presidente da Câmara, Liandra Brambilla, que ressaltou o impacto para os investidores.

“No voo eu conversei com algumas pessoas que estavam lá e a maioria vieram à Dourados a trabalho, visitar grandes industrias como a Coamo e outras empresas. Então podemos ver que a retomada significa benefícios aos douradenses e desenvolvimento para toda região”, disse.