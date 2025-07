Retomada dos voos permite 1ª captação de coração em quatro anos

Depois de quatro anos sem realizar o procedimento, Dourados retomou a captação de órgãos que dependem de transporte imediato. A retomada aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), no Hospital da Vida, com a captação do coração de um adolescente de 13 anos, vítima de um acidente.

O jovem era residente em Iguatemi, cidade há cerca de 190 km de Dourados. Ele sofreu um acidente de moto em uma fazenda e teve morte cerebral confirmada. A família autorizou a doação múltipla, que além do coração, também contou com fígado, duas córneas e dois rins.

Esse tipo de operação estava suspenso na cidade desde o início da reforma do aeroporto municipal, Francisco de Matos Pereira, em 2021. A ausência de voos e a interdição do aeroporto impediam a captação de órgãos que dependem de transporte imediato, que é o caso de coração e pulmão, por exemplo.

O coração doado foi encaminhado à Brasília, um dos rins pra São Paulo, e os demais órgãos devem ser destinados à Campo Grande. A distribuição segue os critérios do sistema nacional de transplantes. Em Dourados, a captação de órgãos ocorre em todas as unidades hospitalares com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).