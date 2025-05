Riedel destaca investimentos em infraestrutura e saúde

Durante a abertura da 59ª Expoagro, realizada neste sábado (10) em Dourados, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, enfatizou os investimentos do governo estadual em infraestrutura e saúde, visando impulsionar o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida da população.

Em entrevista exclusiva à Rádio Massa FM e ao Portal RCN67, Riedel comentou sobre o leilão da Rota da Celulose, projeto que prevê investimentos de R$ 6,9 bilhões em rodovias do estado. “A gente vai ter nos próximos anos 6,9 milhões de investimentos direto, que é o chamado capex, e mais 3 bilhões e 200 milhões em operação que envolve uma rodovia de alta tecnologia, pedágio sem praça, o chamado free flow, passagem direta, um investimento em acostamento, terceira faixa, segurança, serviço, ambulância, caminhão, guincho, de toda a natureza”, explicou o governador.

Riedel também abordou as negociações para o aumento do repasse da MAC (Média e Alta Complexidade) para a saúde pública de Dourados. Ele destacou que a discussão é técnica e está sendo tratada com a prefeitura. “Essa é uma discussão técnica que está sendo sempre tratada com a prefeitura. A Secretaria de Saúde tem sempre uma discussão em função de produtividade e resultado e o Dourados é fundamental para o sistema de saúde do nosso estado”, afirmou. O governador ressaltou que o Hospital Regional de Dourados será um avanço significativo para a região, desafogando o sistema de saúde local e proporcionando uma resposta importante para toda a região.

A Expoagro 2025, que segue até o dia 18 de maio, é uma vitrine para os investimentos e projetos do governo estadual, além de ser um espaço para discutir os desafios e oportunidades do agronegócio em Mato Grosso do Sul. O evento reúne produtores rurais, autoridades e representantes do setor agropecuário, fortalecendo a parceria entre o governo e o setor produtivo.