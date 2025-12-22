Riedel entrega duplicação da Coronel Ponciano

Com investimento de mais de R$ 34 milhões, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou oficialmente, na tarde do último sábado (20) as obras de pavimentação asfáltica, drenagem, restauração de pavimento, ciclovia e sinalização viária da Avenida Coronel Ponciano, uma das principais vias de Dourados.

A solenidade, com descerramento de placa inaugural, ocorreu no canteiro central da avenida, em frente à Prefeitura Municipal, após o lançamento do Hospital Regional de Dourados, duas entregas que marcaram as comemorações do aniversário de 90 anos da cidade.

A entrega foi realizada pelo governador Eduardo Riedel e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, do vice-governador José Carlos Barbosa, dos senadores Nelsinho Trad e senadora Tereza Cristina, dos deputados Lia Nogueira e Renato Câmara, além do vereador Inspetor Cabral.

A obra teve início em 2022, foi concluída no ano passado e, neste ano, recebeu a etapa final de sinalização viária, possibilitando a entrega oficial. A Avenida Coronel Ponciano é estratégica para a mobilidade urbana de Dourados por concentrar importantes empresas e órgãos públicos, como a Prefeitura, o estádio Douradão, a UPA, a sede da Secretaria Municipal de Saúde, o Detran-MS, além de inúmeras empresas e indústrias de pequeno porte. A via também conecta bairros populosos como Guaicurus, Dioclécio Artuzzi, Harrison de Figueiredo, Esplanada e Greenville.

De acordo com as informações da Prefeitura de Dourados, o investimento estadual foi de R$ 34,2 milhões e a obra contemplou a duplicação de quase 3 quilômetros, no trecho entre a BR-163 e a Rua Palmeiras, além da revitalização de 1,5 quilômetro entre a Rua Palmeiras e a Avenida Marcelino Pires. O projeto incluiu 7,6 mil metros de drenagem pluvial, 202 bocas de lobo, 103,3 mil metros quadrados de reciclagem e recomposição de pavimento, além de ciclovia e 22 pontos de ônibus, com 2,1 mil metros quadrados de piso em concreto.

Na ocasião o governador Eduardo Riedel também fez a entrega de um caminhão à Prefeitura de Dourados, destinado ao fortalecimento da agricultura familiar, no atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal.