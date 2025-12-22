Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

R$ 34 MILHÕES DE INVESTIMENTO

Riedel entrega duplicação da Coronel Ponciano

Jhonatan Xavier

Entrega foi realizada na tarde de sábado (20), em Dourados / Foto: A. Frota/Reprodução
Entrega foi realizada na tarde de sábado (20), em Dourados / Foto: A. Frota/Reprodução

Com investimento de mais de R$ 34 milhões, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou oficialmente, na tarde do último sábado (20) as obras de pavimentação asfáltica, drenagem, restauração de pavimento, ciclovia e sinalização viária da Avenida Coronel Ponciano, uma das principais vias de Dourados.

A solenidade, com descerramento de placa inaugural, ocorreu no canteiro central da avenida, em frente à Prefeitura Municipal, após o lançamento do Hospital Regional de Dourados, duas entregas que marcaram as comemorações do aniversário de 90 anos da cidade.

A entrega foi realizada pelo governador Eduardo Riedel e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, do vice-governador José Carlos Barbosa, dos senadores Nelsinho Trad e senadora Tereza Cristina, dos deputados Lia Nogueira e Renato Câmara, além do vereador Inspetor Cabral.

A obra teve início em 2022, foi concluída no ano passado e, neste ano, recebeu a etapa final de sinalização viária, possibilitando a entrega oficial. A Avenida Coronel Ponciano é estratégica para a mobilidade urbana de Dourados por concentrar importantes empresas e órgãos públicos, como a Prefeitura, o estádio Douradão, a UPA, a sede da Secretaria Municipal de Saúde, o Detran-MS, além de inúmeras empresas e indústrias de pequeno porte. A via também conecta bairros populosos como Guaicurus, Dioclécio Artuzzi, Harrison de Figueiredo, Esplanada e Greenville.

De acordo com as informações da Prefeitura de Dourados, o investimento estadual foi de R$ 34,2 milhões e a obra contemplou a duplicação de quase 3 quilômetros, no trecho entre a BR-163 e a Rua Palmeiras, além da revitalização de 1,5 quilômetro entre a Rua Palmeiras e a Avenida Marcelino Pires. O projeto incluiu 7,6 mil metros de drenagem pluvial, 202 bocas de lobo, 103,3 mil metros quadrados de reciclagem e recomposição de pavimento, além de ciclovia e 22 pontos de ônibus, com 2,1 mil metros quadrados de piso em concreto.

Na ocasião o governador Eduardo Riedel também fez a entrega de um caminhão à Prefeitura de Dourados, destinado ao fortalecimento da agricultura familiar, no atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos