Roda Empresarial retorna com novo formato e foco setorial

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) retoma neste mês a tradicional Roda Empresarial, agora em um novo formato: encontros mensais, sempre voltados a um setor específico. A primeira edição será realizada no dia 29 de abril, às 15h30, na ACED, com foco no segmento do Turismo. A participação é gratuita.

Iniciativa tradicional que marcou a trajetória de muitos empreendedores da cidade, a Roda Empresarial foi criada ainda em 1998, durante a gestão de Junji Miyakawa, com o nome “Encontro de Empresários – Motivando para Crescer”, posteriormente, passou por diversas transformações ao longo dos anos e já teve diferentes versões — inclusive como podcast durante a pandemia e em formato híbrido no ano passado — Agora, o projeto ganha novo fôlego em 2025. A proposta é reunir mensalmente empresários e profissionais de um setor específico para troca de experiências, capacitação e networking.

Na estreia, o evento conta com o apoio do Senac e será mediado por José Henrique Bassani Linck. Agências de viagem, representantes de restaurantes, hotéis, estudantes e demais interessados no turismo estão convidados a participar.

Com participação gratuita, a Roda Empresarial reforça o papel da ACED como articuladora de debates relevantes para o desenvolvimento econômico local. “Desde 2018, os encontros passaram a ocorrer de forma fixa, sempre com foco em temas como inovação, desenvolvimento profissional, comunicação e relações interpessoais. Agora, a segmentação por áreas promete ampliar ainda mais o impacto da iniciativa, aproximando especialistas e promovendo conexões estratégicas”, ressalta o presidente da ACED, Paulo Roberto Campione.

A participação é aberta e as inscrições já estão disponíveis pelo link: https://forms.gle/mePqZfbnEbkq6PMa6, vagas limitadas. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3416-8653 ou (67) 98402-6658 (WhatsApp). Para as acompanhar novidades da ACED, basta seguir @aceddourados nas redes sociais.