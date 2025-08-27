Sala do Empreendedor terá atendimento no Poupatempo a partir de setembro em Dourados

O atendimento da Sala do Empreendedor estará no Poupatempo, no Jardim Água Boa, a partir do dia 1º de setembro. A mudança tem como objetivo oferecer mais comodidade e acessibilidade à população, já que o novo espaço é mais amplo e estruturado que o anterior, localizado na Central de Atendimento ao Cidadão.

“O Grande Água Boa é bastante populoso, já concentra vários negócios, então é uma área estratégica. Além disso, o novo local fica no térreo, mais amplo e acessível, garantindo mais comodidade aos usuários”, destacou agente de Desenvolvimento, Elainne Peres.

Com diversos serviços voltados ao fortalecimento dos empreendedores, os atendimentos passam a ser realizados exclusivamente no Poupatempo.

A Sala do Empreendedor de Dourados é referência no apoio aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e aos pequenos negócios do município, atuando como ponte entre os empreendedores e as políticas públicas de fomento ao desenvolvimento local. Os serviços contam com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O espaço oferece uma gama de atendimentos, que vão além do suporte aos MEIs. São orientações para abertura de empresas, acesso a crédito, apoio à gestão de negócios e incentivo à participação em licitações públicas. “Além do auxílio em todos os aspectos aos MEIs, também orientamos sobre crédito e estimulamos a profissionalização da gestão”, reforça Elainne Peres.

Atualmente, a Sala do Empreendedor realiza, em média, mais de 300 atendimentos por mês. O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30, mediante retirada de senha por ordem de chegada. Mais informações no (67) 98163-0732.