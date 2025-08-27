Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Empreendedorismo

Sala do Empreendedor terá atendimento no Poupatempo a partir de setembro em Dourados

Kátia Kuratone

Sala do Empreendedor atenderá exclusivamente no Poupatempo a partir do dia 1º de setembro. (Foto: A. Frota)
Sala do Empreendedor atenderá exclusivamente no Poupatempo a partir do dia 1º de setembro. (Foto: A. Frota)

O atendimento da Sala do Empreendedor estará no Poupatempo, no Jardim Água Boa, a partir do dia 1º de setembro. A mudança tem como objetivo oferecer mais comodidade e acessibilidade à população, já que o novo espaço é mais amplo e estruturado que o anterior, localizado na Central de Atendimento ao Cidadão.

“O Grande Água Boa é bastante populoso, já concentra vários negócios, então é uma área estratégica. Além disso, o novo local fica no térreo, mais amplo e acessível, garantindo mais comodidade aos usuários”, destacou agente de Desenvolvimento, Elainne Peres.

Com diversos serviços voltados ao fortalecimento dos empreendedores, os atendimentos passam a ser realizados exclusivamente no Poupatempo.

A Sala do Empreendedor de Dourados é referência no apoio aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e aos pequenos negócios do município, atuando como ponte entre os empreendedores e as políticas públicas de fomento ao desenvolvimento local. Os serviços contam com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O espaço oferece uma gama de atendimentos, que vão além do suporte aos MEIs. São orientações para abertura de empresas, acesso a crédito, apoio à gestão de negócios e incentivo à participação em licitações públicas. “Além do auxílio em todos os aspectos aos MEIs, também orientamos sobre crédito e estimulamos a profissionalização da gestão”, reforça Elainne Peres.

Atualmente, a Sala do Empreendedor realiza, em média, mais de 300 atendimentos por mês. O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30, mediante retirada de senha por ordem de chegada. Mais informações no (67) 98163-0732.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Após meses de impasses, atrasos e descumprimento de cláusulas contratuais, a Câmara de Dourados rescindiu o contrato com a construtora Concresul. (Foto: Léo Júnior)

Política

Câmara de Dourados rompe contrato com construtora por falta de documentos e falhas no projeto

A Câmara Municipal de Dourados informou nesta quarta-feira (27) que formalizou a rescisão unilateral do contrato firmado com a empresa Concresul Engenharia e Construções Ltda, responsável pelas obras de reforma e ampliação da sede própria do Legislativo. Após meses de impasses, atrasos e descumprimento de cláusulas contratuais, o anúncio da rescisão foi feito pela presidente […]
Presos foram transferidos para outras unidades / Foto: Polícia Nacional/Reprodução

FRONTEIRA

Celas de luxo em presídio paraguaio tinha até hidromassagem

As autoridades paraguaias transferiram 42 presos do “Centro Penitenciário de Reintegração Social Martín Mendoza”, em Assunção, depois da descoberta de celas de luxo dentro do presídio. A operação, deflagrada na últimas sexta-feira (22), teve como objetivo desarticular esquemas que favoreciam determinados internos. De acordo com o Ministério da Justiça do Paraguai, foram encontradas estruturas irregulares […]