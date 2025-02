Sala Rosa da Câmara Municipal amplia serviços de apoio às mulheres

A Sala Rosa da Câmara Municipal de Dourados vai expandir as atividades para oferecer maior suporte às mulheres vítimas de violência e discriminação. Além dos atendimentos já realizados, o espaço agora vai funcionar como ponto de coleta de doações de roupas, absorventes e alimentos destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade. Todas as iniciativas contam com o apoio de profissionais de assistência social da Câmara Municipal.

Desde sua inauguração em 2023, a Sala Rosa realizou 64 atendimentos, abrangendo demandas espontâneas e agendadas, e forneceu auxílio em áreas como educação, distribuição de cestas básicas e apoio psicológico. Além disso, promoveu palestras sobre saúde mental, assédio sexual e moral, e os impactos da violência na saúde mental das vítimas, resultando em 12 encaminhamentos referentes a denúncias de violência.

Nos últimos dez anos, Dourados registrou 30 casos de feminicídio, sendo a cidade do interior com o maior número de ocorrências no estado. No mesmo período, foram contabilizados 13.777 boletins de ocorrência relacionados à violência doméstica. Somente em 2024, até 12 de fevereiro, já haviam sido registrados 199 casos.

A Sala Rosa está localizada na Avenida Marcelino Pires, 3.600, anexo ao Shopping Avenida Center, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é (67) 3410-2100.