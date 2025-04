Salim Raidan deixa o comando da Funed em Dourados

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (30), a exoneração de Salim Raidan Neto do cargo de diretor-presidente da Funed (Fundação de Esportes de Dourados). Com isso, a servidora de carreira Sandra Giselly Amaral Assunção volta a assumir a função interinamente.

A exoneração marca a segunda mudança na equipe do alto escalão da administração municipal neste início de mandato do prefeito Marçal Filho (PSDB). No dia 3 de fevereiro, a primeira alteração ocorreu na Secretaria Municipal de Educação (Semed), quando o então titular José Vicente Tardivo foi substituído pelo secretário-adjunto Nilson Francisco da Silva.