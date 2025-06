Salles Junior traz palestra sobre neurociência e conquista de clientes

Conhecido por seu estilo dinâmico, conteúdo transformador e larga experiência com treinamentos corporativos, Salles Junior será o palestrante da edição de junho do Despertar para o Trabalho, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED). O evento acontece no próximo dia 11, pontualmente às 7h, no auditório da entidade, com entrada gratuita mediante inscrição pelo site da ACED.

Com uma trajetória consolidada no desenvolvimento humano e treinamentos voltados para resultados, Salles Junior já impactou milhares de pessoas em todo o Brasil. Em Dourados, ele trará a palestra “Transformando Clientes em Fãs: os Segredos da Neurociência para o Sucesso Empresarial”, que além de capacitar, vai promover reflexões profundas sobre comportamento, relacionamento com o cliente e estratégias para fidelização a partir da ciência.

Mais do que técnicas, o palestrante propõe uma mudança de mentalidade: entender como o cérebro humano reage em processos de decisão pode ser a chave para encantar o cliente e diferenciar-se no mercado. A abordagem une ciência e prática empresarial, com linguagem acessível e exemplos que conectam com o dia a dia dos profissionais.

O “Despertar para o Trabalho” é um projeto mensal da ACED que busca inspirar empresários, colaboradores e profissionais de todas as áreas logo no início do dia. A ação conta com o apoio da Anhanguera, Sicoob Centro-Sul MS e Unigran, e tem contribuído para fortalecer o ambiente de negócios local com conteúdo relevante e networking qualificado.

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas são feitas através do link: https://forms.gle/zFPYsrhMZxL1Fqmo7 . A presença garante não só aprendizado de alto nível, mas também participação na premiação para quem mais acompanha as edições ao longo do ano.