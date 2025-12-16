Sanesul avança com obras de saneamento em Dourados

O Programa Microfone Aberto desta terça-feira (16) recebeu o diretor-presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Renato Marcílio, que falou sobre os trabalhos desenvolvidos em Dourados e o macro de atingir mais de 90% da cobertura da rede de esgoto.

Às vésperas de completar 90 anos, Dourados alcança um marco histórico no setor de infraestrutura, a universalização do saneamento básico. O avanço é resultado direto dos R$ 191,8 milhões investidos exclusivamente durante a gestão do governador Eduardo Riedel, que ampliaram a rede de água tratada, aceleraram obras de esgotamento sanitário e ajustaram o município às metas do Marco Legal do Saneamento oito anos antes do prazo estabelecido para 2033.

Com 90,07% de área de cobertura de esgoto, Dourados passa a figurar entre as cidades brasileiras com maior índice de atendimento, reforçando seu peso regional e elevando sua posição em rankings de saneamento do País. O resultado está alinhado ao planejamento estratégico da Sanesul, responsável pela execução das obras.

“É um orgulho muito grande, a gente está entregando nesse mês de dezembro 90%, para ser preciso 90,07% de cobertura de esgotamento sanitário. Ou seja, de todas as ligações que a gente tem de água, 90% delas já estão atendidas com esgotamento sanitário. E aí a gente ainda trabalhou bastante para fazer 90% nos 90 anos de Dourados, é uma homenagem à cidade, é o nosso maior sistema e é uma marca que nos enche de orgulho. Até porque no Brasil a gente está acostumado a descumprir prazo, pedir um adiamento… E a gente está cumprindo, que mais nada é uma obrigação legal da Senesul, 8 anos antes da previsão. Uma decisão legal que seria em 2033, então, nós estamos fazendo isso em 2025 e é uma marca de orgulho muito grande para a Sanesul e para mim, por estar na presidência nesse momento”, ressalta Renato Marcílio.

Os dados da Sanesul mostram o volume de obras executadas. No abastecimento de água tratada, foram aplicados R$ 63.937.253,48 em recursos próprios, R$ 34.450.299,83 por meio de financiamentos e R$ 2.498.450,25 em outros investimentos. No esgotamento sanitário, o aporte total inclui R$ 29.337.572,93 em recursos próprios, R$ 16.641.625,00 financiados e R$ 45.028.347,86 provenientes do Governo Federal.