Sanesul destaca marca de 90% da cobertura de esgoto em Dourados

Representantes da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, Sanesul, participaram da 45ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados, realizada nesta segunda-feira (16), onde apresentaram uma relação dos trabalhos realizados na maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul e os avanços na cobertura da rede de esgoto.
Na Tribuna Livre, Klinger Rodrigues Pires Junior, gerente regional da empresa destacou a grande estrutura de abastecimento de água gerida pela Regional de Dourados e o trabalho desenvolvido ao longo do ano.
“Geramos diariamente 50 milhões de litros de água, com um sistema robusto, gerido dia e noite pela Regional de Dourados. Nós funcionamos bem, as faltas de água que Dourados tem hoje são por falta de energia ou em caso de manutenção, quando somo obrigados a interromper, salvo alguma intercorrência estrutural”, explica.
O diretor comercial e de operações da Sanesul em Dourados, Madson Valente, destacou o marco histórico atingido pela empresa, de 90% de cobertura da rede de esgoto em Dourados, antecipando em oito anos a meta prevista no Marco Legal do Saneamento.
“A Sanesul chega também a 90% da cobertura de esgoto em Dourados, isso é um marco, uma excelente notícia e o cumprimento do direcionamento da Organização Mundial de Saúde. É a atenção ao Marco Regulatório que estabelece aos municípios do Brasil ter 90% da cobertura de esgoto, nós adiantamos esse serviço em oito anos”, destaca.
Para registrar a conquista, a Sanesul entregou à Câmara uma placa comemorativa alusiva aos 90 anos de Dourados e aos 90% de cobertura de esgotamento sanitário.