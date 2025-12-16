Sanesul destaca marca de 90% da cobertura de esgoto em Dourados

Representantes da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, Sanesul, participaram da 45ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados, realizada nesta segunda-feira (16), onde apresentaram uma relação dos trabalhos realizados na maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul e os avanços na cobertura da rede de esgoto.

Na Tribuna Livre, Klinger Rodrigues Pires Junior, gerente regional da empresa destacou a grande estrutura de abastecimento de água gerida pela Regional de Dourados e o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

“Geramos diariamente 50 milhões de litros de água, com um sistema robusto, gerido dia e noite pela Regional de Dourados. Nós funcionamos bem, as faltas de água que Dourados tem hoje são por falta de energia ou em caso de manutenção, quando somo obrigados a interromper, salvo alguma intercorrência estrutural”, explica.