São Bento tem papel decisivo no desenvolvimento de Dourados

Infraestrutura

Governo do Estado investe R$ 17 milhões em recapeamento do Jardim Água Boa

A rua Bela Vista e várias ruas da região do Jardim Água Boa estão recebendo duas importantes frentes de obras de restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais e sinalização viária. Os serviços fazem parte de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, reforçando o compromisso da atual gestão com […]