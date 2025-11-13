Saúde abre oficialmente Campanha Novembro Azul no PAM nesta sexta em Dourados

A abertura oficial da campanha Novembro Azul acontece nesta sexta-feira (14), às 8h, no Posto de Assistência Médica (PAM), com uma programação que inclui palestras sobre saúde do homem, retinopatia diabética, complicações do diabetes, além de exames de imagem e orientações sobre cuidados contínuos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) o foco está na ampliação nas ações da campanha, que é voltada à prevenção, orientação e diagnóstico precoce das doenças que afetam a saúde do homem, especialmente o câncer de próstata.

Durante todo o mês, as unidades de saúde promovem rodas de conversa, atualização vacinal, testes rápidos, consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e orientações sobre alimentação, saúde emocional e prevenção. As ações contam com equipes multiprofissionais, formadas por médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e agentes comunitários de saúde.

Dia Mundial do Diabetes

Também nesta sexta-feira, 14, acontece o Dia Mundial do Diabetes, que se tornou um dos focos da mobilização em Dourados. Na primeira ação, realizada no Terminal de Transbordo, cerca de 140 pessoas receberam atendimento e orientação. Entre as atividades, houve verificação da glicemia capilar e da pressão arterial, distribuição de folders informativos e água mineral para incentivo à hidratação, além de orientações sobre o controle da glicose. (Com informações da Assecom)