Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Saúde do homem

Saúde abre oficialmente Campanha Novembro Azul no PAM nesta sexta em Dourados

Kátia Kuratone

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) o foco está na ampliação nas ações da campanha, que é voltada à prevenção, orientação e diagnóstico precoce das doenças que afetam a saúde do homem, especialmente o câncer de próstata. (Foto: Assecom)
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) o foco está na ampliação nas ações da campanha, que é voltada à prevenção, orientação e diagnóstico precoce das doenças que afetam a saúde do homem, especialmente o câncer de próstata. (Foto: Assecom)

A abertura oficial da campanha Novembro Azul acontece nesta sexta-feira (14), às 8h, no Posto de Assistência Médica (PAM), com uma programação que inclui palestras sobre saúde do homem, retinopatia diabética, complicações do diabetes, além de exames de imagem e orientações sobre cuidados contínuos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) o foco está na ampliação nas ações da campanha, que é voltada à prevenção, orientação e diagnóstico precoce das doenças que afetam a saúde do homem, especialmente o câncer de próstata.

Durante todo o mês, as unidades de saúde promovem rodas de conversa, atualização vacinal, testes rápidos, consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e orientações sobre alimentação, saúde emocional e prevenção. As ações contam com equipes multiprofissionais, formadas por médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e agentes comunitários de saúde.

Dia Mundial do Diabetes

Também nesta sexta-feira, 14, acontece o Dia Mundial do Diabetes, que se tornou um dos focos da mobilização em Dourados. Na primeira ação, realizada no Terminal de Transbordo, cerca de 140 pessoas receberam atendimento e orientação. Entre as atividades, houve verificação da glicemia capilar e da pressão arterial, distribuição de folders informativos e água mineral para incentivo à hidratação, além de orientações sobre o controle da glicose. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos