Dourados

Saúde

Saúde de Caarapó emite alerta e reforça vacinação contra o sarampo

Kátia Kuratone

Secretaria orienta que, ao apresentar sintomas, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima (Divulgação)
Secretaria orienta que, ao apresentar sintomas, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima (Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, emitiu um alerta sobre o risco de reintrodução do sarampo na região. O aviso ocorre diante do aumento de casos confirmados da doença em países vizinhos — como Bolívia e Paraguai — e em diferentes estados brasileiros, reforçando a importância da vacinação e dos cuidados preventivos.

A Secretaria orienta que, ao apresentar sintomas, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima, evitar contato com outras pessoas e informar se teve exposição a casos suspeitos ou viagens recentes.

Além disso, recomenda-se lavar as mãos frequentemente, usar máscara em caso de sintomas respiratórios e evitar aglomerações até avaliação médica. A Vigilância Epidemiológica reforça que manter a vacinação em dia é a melhor forma de evitar o retorno do sarampo e proteger toda a comunidade de Caarapó.

Prevenção e vacinação

A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é a principal forma de proteção e está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde do município.

Crianças devem seguir o calendário vacinal nacional;

Adultos até 59 anos precisam manter o esquema atualizado;

Em casos de risco, crianças de 6 a 11 meses podem receber a dose zero como medida preventiva.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 27 casos confirmados de sarampo em 2025, sendo a maioria no estado do Tocantins (22). No Mato Grosso do Sul, até a Semana Epidemiológica 37/2025, foram 70 casos suspeitos, com 44 descartados e 26 em investigação, sem confirmação até o momento. (Com informações da assessoria)

