Saúde e queda na arrecadação são destaques em Seminário

Maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul, Dourados recebeu nesta quarta-feira (9) o Seminário MS Ativo Municipalismo, que reuniu representantes de 14 municípios da região sul do Estado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Com foco na melhoria da gestão pública municipal, o evento promoveu debates e oficinas sobre planejamento estratégico, políticas públicas integradas e soluções inovadoras para os desafios locais.

Representando o Governo do Estado, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), destacou os avanços que o modelo de municipalismo ativo tem proporcionado, sobretudo na saúde. “Quando falamos da regionalização da saúde, não falamos apenas de hospitais de média e alta complexidade, mas de promover estratégias que façam com que o atendimento municipal seja eficaz. Quando todas as partes funcionam todos são beneficiados”, disse.

Barbosinha reforçou que as crises e demandas aprestadas pelos gestores, passam pelo governo e por isso é importante o planejamento e troca de experiências, como as que o programa tem possibilitado. Ele ainda destacou que o encontro promovido em Dourados teve a maior participação de prefeitos entre as regiões do Estado.

Voltado a prefeitos, secretários, equipes técnicas e vereadores, a programação do Seminário contou com painéis sobre contratos de gestão, construção de um futuro próspero e oficinas temáticas nas áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, destacou a importância do evento para o fortalecimento das administrações locais e a união entre os municípios. Na sua fala, ele ressaltou problemas relacionados à saúde pública, além da diminuição da arrecadação.

Eduardo Riedel (PSDB), governador do MS, continua recebendo os prefeitos para debater as demandas de cada município e deve receber o gestor de Dourados, Marçal Filho, na próxima sexta-feira.

O evento foi realizado pela Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV) em parceria com a Escolagov. Participaram gestores de Dourados, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Douradina, Fátima do Sul, Itaporã, Laguna Carapã, Maracaju, Ponta Porã, Rio Brilhante e Vicentina.

O próximo e último encontro do MS Ativo está marcado para o dia 15 de julho, em Corumbá.