Saúde intensifica ações para os homens durante o Novembro Azul em Dourados

As ações do Novembro Azul começam neste sábado (8), na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cabeceira Alegre, com oferta de teste rápido para Infecção Sexualmente Transmissível (IST), verificação de pressão arterial, avaliação antropométrica, determinação de glicemia capilar, atualização vacinal, exame clínico bucal e solicitação de exames para rastreio do câncer de próstata.

A Secretaria Municipal de Saúde, intensifica neste mês a campanha Novembro Azul, com uma programação voltada à prevenção, orientação e diagnóstico precoce das doenças que afetam a saúde do homem, em especial o câncer de próstata. “O Novembro Azul é um convite para que os homens cuidem de si, procurem atendimento e coloquem a saúde como prioridade. Nosso objetivo é facilitar o acesso, aproximar o diálogo e reforçar a importância da prevenção”, destaca o secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo.

Dados do Ministério da Saúde

De acordo com o Painel-Oncologia, do Ministério da Saúde, o município registrou 220 casos de câncer de próstata entre 2022 e 2025. A maior parte dos diagnósticos está entre homens de 60 a 74 anos, faixa considerada de maior risco. Somente entre 65 e 69 anos, foram 50 casos registrados no período.

Já na faixa dos 60 a 64 anos, foram 48 casos e, entre 70 e 74 anos, foram 29 diagnósticos. Há registros também a partir dos 45 anos, reforçando a necessidade de consultas e exames preventivos de forma regular.

A abertura oficial da campanha será no próximo dia 14, no Pronto Atendimento Médico (PAM), com palestras sobre saúde do homem, incluindo retinopatia diabética e disfunções relacionadas ao diabetes, além de exames e orientações de cuidado contínuo.

Ao longo do mês, unidades como Maracanã, Izidro Pedroso, Guaicurus, Vila Vargas, Indápolis, Novo Horizonte e outras terão programação especial, inclusive no período noturno, para atender homens que trabalham em horário comercial. As atividades incluem rodas de conversa, atualização vacinal, testes rápidos, consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, orientações sobre alimentação, saúde emocional e prevenção.