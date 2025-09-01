Saúde mantém vacinação contra sarampo em Dourados, após baixa procura no Dia D

Devido a baixa adesão, com apenas 467 doses aplicadas ao longo do Dia D contra o Sarampo, a Secretaria Municipal de Saúde segue com a Campanha em Dourados. A secretaria alerta para a necessidade das pessoas tomarem a vacina em razão da transmissão do vírus do sarampo ocorrer de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

A imunização segue disponível em todas as unidades de saúde do município. Nesta semana, as equipes mantêm a busca ativa, com prioridade para a aplicação da dose zero, destinada a crianças de 6 a 11 meses, além da vacinação seletiva para pessoas de 12 meses a 59 anos, que ainda não completaram o esquema vacinal.

A intensificação da campanha faz parte da estratégia estadual “MS Vacina Mais: Sarampo” e ocorre em um cenário de alerta internacional. Países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, já confirmaram casos da doença, o que aumenta o risco de reintrodução do vírus no Brasil.

Os postos de saúde seguem atendendo das 7h às 11h e das 13h às 17h. Já as unidades de saúde, Seleta e Santo André continuarão em horário estendido, das 18h às 22h, garantindo a vacinação no período noturno.

A vacinação é a única forma de prevenção. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. A transmissão pode ocorrer entre 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo. Busque uma unidade de saúde levando a caderneta de vacinação e o cartão SUS. (Com informações da Assecom)