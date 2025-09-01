Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Saúde

Saúde mantém vacinação contra sarampo em Dourados, após baixa procura no Dia D

Kátia Kuratone

A vacinação é a única forma de prevenir o sarampo, doença grave que pode levar à morte. (Foto: Divulgação)
A vacinação é a única forma de prevenir o sarampo, doença grave que pode levar à morte. (Foto: Divulgação)

Devido a baixa adesão, com apenas 467 doses aplicadas ao longo do Dia D contra o Sarampo, a Secretaria Municipal de Saúde segue com a Campanha em Dourados. A secretaria alerta para a necessidade das pessoas tomarem a vacina em razão da transmissão do vírus do sarampo ocorrer de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

A imunização segue disponível em todas as unidades de saúde do município. Nesta semana, as equipes mantêm a busca ativa, com prioridade para a aplicação da dose zero, destinada a crianças de 6 a 11 meses, além da vacinação seletiva para pessoas de 12 meses a 59 anos, que ainda não completaram o esquema vacinal.

A intensificação da campanha faz parte da estratégia estadual “MS Vacina Mais: Sarampo” e ocorre em um cenário de alerta internacional. Países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, já confirmaram casos da doença, o que aumenta o risco de reintrodução do vírus no Brasil.

Os postos de saúde seguem atendendo das 7h às 11h e das 13h às 17h. Já as unidades de saúde, Seleta e Santo André continuarão em horário estendido, das 18h às 22h, garantindo a vacinação no período noturno.

A vacinação é a única forma de prevenção. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. A transmissão pode ocorrer entre 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo. Busque uma  unidade de saúde levando a caderneta de vacinação e o cartão SUS. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos