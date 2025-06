Saúde masculina é tema de encontro na UEMS/Dourados

O encontro “Saúde do Homem e Autocuidado”, voltado à promoção da conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde masculina será realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Unidade Universitária de Dourados, no dia 10 de julho.

O evento será realizado a partir das 8h30, no Auditório do Bloco A, e contará com a presença do Dr. Gabriel Corrêa da Costa, que conduzirá uma palestra sobre temas como prevenção de doenças, qualidade de vida, bem-estar e fortalecimento do autocuidado entre os homens.

A iniciativa tem como proposta ampliar o debate sobre práticas de cuidado, desconstruir estigmas e incentivar uma postura mais ativa dos homens em relação à própria saúde física e emocional.

Com entrada gratuita, o encontro é aberto à comunidade acadêmica e ao público.